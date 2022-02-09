«Поиграли на бирже»: В Калининграде две пенсионерки потеряли сбережения после общения с мошенниками

. Фото: Александр Подгорчук

Две пожилые жительницы Калининграда потеряли свои личные накопления, пытаясь приумножить их за счет покупки акций и игры на бирже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

66-летняя женщина после разговора с мнимым юристом доверила ему вывод денежных средств из брокерской компании. На самом же деле женщина позволила мошенникам завладеть ее сбережениями в размере 724 тысяч.

Другая пострадавшая - 73-летняя пенсионерка - решила купить акции, продать их и вложить деньги в инвестиции. Но в итоге оказалось, что ее действиями руководил не сотрудник брокерской компании, а участник преступной схемы. Женщина, потеряв бдительность, перечислила ему 550 тысяч рублей.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не вступать в разговоры на финансовые темы с незнакомыми людьми по телефону и в интернете.