Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 2003 новых случаякоронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1043 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 8,

Багратионовский городской округ - 80,

Озерский городской округ – 9,

Балтийский городской округ – 47,

Пионерский городской округ – 31,

Гвардейский городской округ - 25,

Полесский городской округ – 24,

Гурьевский городской округ - 49,

Правдинский городской округ – 39,

Гусевский городской округ – 157,

Светловский городской округ – 42,

Зеленоградский городской округ – 102,

Светлогорский городской округ – 19,

Краснознаменский городской округ – 7,

Славский городской округ – 59,

Ладушкинский городской округ – 14,

Советский городской округ - 84,

Мамоновский городской округ – 52,

Черняховский городской округ – 35,

Неманский городской округ – 75,

Янтарный городской округ – 2.