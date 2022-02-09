Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 2003 новых случаякоронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1043 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 8,
Багратионовский городской округ - 80,
Озерский городской округ – 9,
Балтийский городской округ – 47,
Пионерский городской округ – 31,
Гвардейский городской округ - 25,
Полесский городской округ – 24,
Гурьевский городской округ - 49,
Правдинский городской округ – 39,
Гусевский городской округ – 157,
Светловский городской округ – 42,
Зеленоградский городской округ – 102,
Светлогорский городской округ – 19,
Краснознаменский городской округ – 7,
Славский городской округ – 59,
Ладушкинский городской округ – 14,
Советский городской округ - 84,
Мамоновский городской округ – 52,
Черняховский городской округ – 35,
Неманский городской округ – 75,
Янтарный городской округ – 2.