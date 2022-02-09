На Куршской косе обнаружили человеческий череп

Череп, обнаруженный в районе Рыбачего. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Череп человека обнаружил на берегу моря сотрудник национального парка «Куршская коса». Жуткую находку он сделал неподалеку от экологической тропы «Росситенский лес» в районе поселка Рыбачьего.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы нацпарка Ольга Большакова, сотрудник сразу вызвал полицию.

- Полицейские забрали череп, все занесли в протокол, - сказала Ольга Большакова.

По ее словам, инспектор парка, который обнаружил череп человека, оказался не робкого десятка и даже не испугался.

- О находке он нам рассказал без эмоций, даже бровью не повел, - сказала Ольга.

Не исключено, что череп выбросило на берег во время недавнего шторма.

По неподтвержденной пока информации, череп может принадлежать человеку, погибшему в 2017 году. Детали станут ясны после проведения следствия.