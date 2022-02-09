В Рыбной деревне на месте парковки появится торговый павильон

Эскиз павильона, размещенный на паспорте объекта Фото: Иван МАРКОВ

В Рыбной деревне в Калининграде, у Медового моста, к концу весны этого года будет построен торговый павильон на месте автомобильной парковки. Место уже огорожено строительным забором, и работы по монтажу ведет компания «СтройМонтажСервис», принадлежащая Валерию Щербатых (компаньон архитектора Артура Сарница).

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, строительство ведется на земельном участке, принадлежащем предпринимателю Байраму Агикашиеву.

- У него в долгосрочной аренде на 49 лет находится парковка, - пояснил Генне. – И эта парковка всегда пустовала. Учитывая возросшие туристические потоки и нагрузку киосков на тротуар, он решил убрать все палатки, а мороженое, кофе и выпечку разместит в строящемся павильоне.

По словам Вячеслава Генне, в торговой точке также разместится информационный туристический центр, который займет около 30 квадратных метров, и стационарный туалет.

- Архитектура по исполнению будет напоминать остановочный павильон возле Быков, - продолжил Генне. – Мне кажется, это будет уместно. Мы планировали там разместить билетные кассы, но не знаю, смогли ли предприниматели договориться.