Калининградец, разнимая драку, чуть не убил своего друга

Накануне кровавая драма разыгралась на улице Красносельской в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, перебравший с алкоголем 20-летний парень поругался с прохожим и полез в драку. Буяна пытался остановить его 19-летний приятель. Но разве пьяного просто так остановишь? Приятель пытался и так, и эдак - бесполезно. Наконец 19-летний не выдержал и нанес агрессивному 20-летнему такой сокрушительный удар, что тот упал на тротуар и сильно ударился головой о плитку.

- Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - пояснили в пресс-службе, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.