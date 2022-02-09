В Калининграде на улице Стекольной доломали довоенный «образец кирпичного функционализма»

Снос довоенного дома на Стекольной Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде заканчивается снос дома № 39/41 на улице Стекольной (интересно, что объект даже успели удалить из справочника 2ГИС). Демонтажные работы начались еще в сентябре прошлого года, и тогда жители этого района пытались их остановить, так как считали здание не только украшением двора, но и ценностью с точки зрения истории и культуры.

По словам Зои Волковой, жительницы соседнего дома, снос и последующая постройка девятиэтажки угрожает соседнему архитектурному комплексу.

- Мы обращались в Службу охраны объектов культурного наследия и просили сделать две вещи, - рассказывала жительница корреспонденту «Комсомолки». - Во-первых, определить охранную зону нашего дома. Наш дом - это часть бывшего комплекса зданий приюта Дризена, построенного в 1890-1900 годах. С недавнего времени это выявленный объект культурного наследия. Во-вторых, мы просили и дом на Стекольной признать памятником. Однако нам сразу сказали, элементов уникальности дом не содержит.

По словам активистки Анны Королевой, снос дома – большая потеря для города.

- Дом на Стекольной составлял ансамбль с застройкой Литовского вала и приютом Дризена. Это был прекрасный образец кирпичного функционализма, - отметила она.

Напомним, что о сносе еще в августе прошлого года предупреждали представители компании «Первая сотня» (офис компании находится в доме № 75 на улице Судостроительной, ее гендиректор - Николай Старчук). Сообщалось, что на месте трехэтажного дома появится девятиэтажка высотой в 32 метра. Площадь участка, которую по планам займет высотка, - 2235 квадратных метров.