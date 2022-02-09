В Калининградской области увеличат число жителей, которые могут рассчитывать на услуги социальной службы перевозок

В Калининградской области планируется расширить число категорий жителей с правом на услуги социальной службы перевозок. Об этом сообщила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

- Проектом предусматривается расширение перечня категорий инвалидов, имеющих право на бесплатные услуги социальной службы перевозок. Так, мера соцподдержки также будет предоставляться инвалидам третьей группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности, - сказала Майстер.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, социальные службы перевозок доступны во всех муниципалитетах региона с 2007 года. Инвалиды могут воспользоваться оборудованными для маломобильных граждан микроавтобусами, чтобы посетить любое учреждение.