Дело на 10 миллионов: калининградца и двух адвокатов подозревают в крупном мошенничестве

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, а также двух женщин-адвокатов. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, по версии следствия, в конце минувшего года адвокатам и их знакомому стало известно о том, что в отношении 47-летнего калининградца расследуется уголовное дело о создании и руководстве преступным сообществом и что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагает следствие, обвиняемые, руководствуясь корыстными побуждениями, ввели в заблуждение супругу обвиняемого, сообщив женщине о том, что за 10 млн рублей, которые якобы предназначаются должностным лицам правоохранительных органов, мера пресечения в отношении ее мужа будет изменена на домашний арест. В действительности же обвиняемые таковой возможностью не располагали и намеревались оставить полученные деньги себе.

- Днем 7 февраля текущего года в Калининграде при получении от жены подследственного в рамках оперативно-разыскных мероприятий требуемой суммы 61-летняя и 48-летний обвиняемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время всем троим фигурантам предъявлено обвинение.