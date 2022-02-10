В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 февраля нет света, воды и отопления

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 10 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15.30 света не будет на ул. Докука, 25, 27, 27б, 29а, 29б, 31, 31а, 53, 10, 20, ул. Калачева, 1, 3а, 19, 23,25, 39, 45-57, 2,4,8,18, 20, 28, 30-34, 42,58, 60, ул. Дивной, 7.

До 16.00 без воды останутся потребители на ул. Носова, 3а, 5-11, 22-26, ул. Кронштадтской, 2-8.

До 17.00 отключат холодную воду на ул. Свободной, 4-20, 28-32, 34 (детский сад № 1) и на проспекте Мира, 19-21.

В домах на ул. Катина, 37-51, 16в -28, ул. Столярной, 7б, 17-27, 2а, 6-12, - холодной воды не будет сегодня с 10.00 до 18.00.

До 15.00 отключат отопление в домах по ул. Воздушной, 21-31, 2-22, ул. Красносельской, 33-43, 45-51, 67а-б, 36-40а, 56, 60, 60а, в пер. Воздушном, 9-11, 4, на ул. Белинского, 53-63, 38-44, ул. Радистов, 33, 12, 14, в пер. Радистов, 2, на ул. Глазунова, 7-13, ул. Добролюбова, 25, ул. Менделеева, 10-12а, 18 (детский сад № 2).