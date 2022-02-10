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Аэропорт «Храброво» получил допуск на обслуживание самолетов Airbus А330-300 и A330-300X. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Для «Храброво» играет важную роль техническая возможность аэродрома по приему самолетов любых типов. Наши партнеры – авиакомпании, например «Аэрофлот» или Nordwind, имеющие в своем парке самолеты А330-300, смогут уже в весенне-летнем сезоне использовать данные типы воздушных судов на направлениях из Калининграда», - отметил гендиректор аэропорта Александр Корытный.

Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями. Позволяет перевозить от 295 до 440 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет 11 300 км.