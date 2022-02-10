Калининградка Юлия Портунова начала Олимпиаду в Пекине с поражения

Юлия Портунова. Фото: министерство спорта Калининградской области

В четверг на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовал женский турнир по керлингу. Сборная России, в составе которой выступает калининградка Юлия Портунова, в первом матче встречалась с командой США. Победа со счетом 3:9 осталась за соперницами.

На групповом этапе у нашей команды впереди еще 8 игр. Ближайшая состоится уже в пятницу - в 8.05 утра по калининградскому времени россиянки проведут встречу с командой Швейцарии.

Отметим, что на Олимпиаде Калининградскую область представляют два человека - старшим тренером женской сборной по керлингу является наш земляк Сергей Беланов.