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Спорт10 февраля 2022 9:24

Калининградка Юлия Портунова начала Олимпиаду в Пекине с поражения

Наша сборная по керлингу уступила команде США
Николай Литвинов
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Юлия Портунова.

Юлия Портунова.

Фото: министерство спорта Калининградской области

В четверг на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовал женский турнир по керлингу. Сборная России, в составе которой выступает калининградка Юлия Портунова, в первом матче встречалась с командой США. Победа со счетом 3:9 осталась за соперницами.

На групповом этапе у нашей команды впереди еще 8 игр. Ближайшая состоится уже в пятницу - в 8.05 утра по калининградскому времени россиянки проведут встречу с командой Швейцарии.

Отметим, что на Олимпиаде Калининградскую область представляют два человека - старшим тренером женской сборной по керлингу является наш земляк Сергей Беланов.