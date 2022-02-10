167 педагогов, 104 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2020 случаев коронавирусной инфекции. 1935 случаев протекает в форме ОРВИ, 3 – пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

836 детей до 18 лет, в том числе:

- 144 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 173 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 493 школьника;

- 26 студентов до 18 лет;

1184 взрослых, в том числе:

- 104 медицинских работника;

- 167 работников образования;

- 47 сотрудников торговли и общепита;

- 55 работников промпредприятий;

- 40 работников транспорта, водителей;

- 20 работников пищевых предприятий;

- 10 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 7 сотрудников учреждений культуры;

- 10 сотрудников банков;

- сотрудник гостиницы;

- 3 работника с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 374 иных работающих;

- 87 пенсионеров;

- 76 студентов старше 18 лет;

- 177 неработающих.