167 педагогов, 104 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2020 случаев коронавирусной инфекции. 1935 случаев протекает в форме ОРВИ, 3 – пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
836 детей до 18 лет, в том числе:
- 144 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 173 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 493 школьника;
- 26 студентов до 18 лет;
1184 взрослых, в том числе:
- 104 медицинских работника;
- 167 работников образования;
- 47 сотрудников торговли и общепита;
- 55 работников промпредприятий;
- 40 работников транспорта, водителей;
- 20 работников пищевых предприятий;
- 10 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 7 сотрудников учреждений культуры;
- 10 сотрудников банков;
- сотрудник гостиницы;
- 3 работника с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 374 иных работающих;
- 87 пенсионеров;
- 76 студентов старше 18 лет;
- 177 неработающих.