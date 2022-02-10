Вооруженный ножом калининградец напал на алкомаркет на ул. Громовой

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на алкомаркет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Громовой. Пьяный мужчина ворвался в алкомаркет и, угрожая ножом продавцу, начал громить витрину со спиртным. Потом схватил бутылку коньяка и потребовал отдать ему пачку сигарет. Заполучив желаемое, грабитель попытался скрыться.

Кассир успела нажать на тревожную кнопку. Патрульные постовые и сотрудники ЧОП не дали сбежать вооруженному налетчику. Злоумышленник попытался оказать сопротивление, но был обезврежен и заключен в наручники. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что раньше у 44-летнего мужчины, проживающего в доме по соседству, уже были проблемы с законом. Разбойника неоднократно судили за имущественные преступления.