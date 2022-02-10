В Светлогорске состоится российская премьера фильма «Хочу замуж» с Милошем Биковичем

Главные роли в картине сыграли Милош Бикович и Кристина Асмус. Фото: Instagram.com

Всероссийская премьера комедии «Хочу замуж» состоится в «Янтарь-холле» в Светлогорске 24 февраля. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Картину перед показом лично представят режиссер Софья Карпунина, исполнитель главной роли Милош Бикович и продюсеры фильма Алена Кремер и Георгий Шабанов. Сбор гостей начнется в 19.00, сеанс - в 20.00. Вход для зрителей свободный, однако пустят только тех, кто пройдет регистрацию. Она откроется 11 февраля, все подробности можно узнать в фестивальной дирекции.

Съемки романтической комедии «Хочу замуж» проходили в нашей области в прошлом году. Именно тогда Милош Бикович попал в неловкую ситуацию после того, как его прокатили на квадроцикле по Куршской косе.

Отметим, что главную женскую роль в фильме исполнила Кристина Асмус.