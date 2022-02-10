Зеленоградск вошел в десятку популярных городов для путешествий с животными

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными.

По данным исследования, туристы тщательно выбирают условия проживания с питомцем. Они в среднем останавливаются в отелях минимум на пять ночей.

Десять популярных городов для путешествия с животными:

Ялта — 15%,

Сочи — 11%,

Гагра — 10%,

Петрозаводск — 9%,

Санкт-Петербург — 8,5%,

Ростов-на-Дону — 7,5%,

Москва — 5,7%,

Зеленоградск — 5,2%,

Казань — 5%,

Осташков — 4,25%.