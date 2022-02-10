Зеленоградск вошел в десятку популярных городов для путешествий с животными

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными.
По данным исследования, туристы тщательно выбирают условия проживания с питомцем. Они в среднем останавливаются в отелях минимум на пять ночей.
Десять популярных городов для путешествия с животными:
Ялта — 15%,
Сочи — 11%,
Гагра — 10%,
Петрозаводск — 9%,
Санкт-Петербург — 8,5%,
Ростов-на-Дону — 7,5%,
Москва — 5,7%,
Зеленоградск — 5,2%,
Казань — 5%,
Осташков — 4,25%.