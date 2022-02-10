Больница в Гвардейске до конца года получит новое оборудование

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Больница в Гвардейске до конца года получит новое медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках программы приграничного сотрудничества с Литвой медучреждение получит рентгеновский компьютерный томограф, наркозно-дыхательный аппарат, электроподъемник, бифазный дефибриллятор и другое оборудование.

Общая стоимость оснащения учреждения за счет софинансирования Евросоюза и регионального бюджета составит около 60 миллионов рублей. Оборудование поможет улучшить диагностику и лечение пациентов по профилю «гериатрия», который сегодня также находится в центре внимания медицинских специалистов региона в рамках нацпроекта «Демография».