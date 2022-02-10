Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 2020 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1215 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 78,
Багратионовский городской округ - 56,
Озерский городской округ – 30,
Балтийский городской округ – 13,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 52,
Полесский городской округ – 32,
Гурьевский городской округ - 105,
Правдинский городской округ – 17,
Гусевский городской округ – 146,
Светловский городской округ – 20,
Зеленоградский городской округ – 33,
Светлогорский городской округ – 15,
Краснознаменский городской округ – 35,
Славский городской округ – 10,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 15,
Мамоновский городской округ – 21,
Черняховский городской округ – 111,
Неманский городской округ – 9.