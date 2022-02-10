Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 2020 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1215 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 78,

Багратионовский городской округ - 56,

Озерский городской округ – 30,

Балтийский городской округ – 13,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 52,

Полесский городской округ – 32,

Гурьевский городской округ - 105,

Правдинский городской округ – 17,

Гусевский городской округ – 146,

Светловский городской округ – 20,

Зеленоградский городской округ – 33,

Светлогорский городской округ – 15,

Краснознаменский городской округ – 35,

Славский городской округ – 10,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 15,

Мамоновский городской округ – 21,

Черняховский городской округ – 111,

Неманский городской округ – 9.