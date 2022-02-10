Алиханов посоветовал чиновникам мэрии Калининграда больше гулять

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Калининградцы пожаловались губернатору на качество ремонта моста и лестниц «по маршруту эстакадный мост - остров Канта».

«Грязища, ржавчина, все кусками уже поотваливалось - споткнуться и грохнуться, пересчитав все ступени, ничего не стоит», - сообщили жители города на странице главы региона в Instagram.

В ответ Антон Алиханов написал, что гуляет по городу, и посоветовал делать то же самое чиновникам городской администрации.

- «Делала» мэрия, им гулять тоже надо, полезно, сразу гарантийные случаи видно, - заметил губернатор.

В мэрии не оставили дискуссию без внимания и сообщили, что устранить возникшие неполадки должен подрядчик, поскольку гарантийный срок еще не закончился.

- На эти работы и на ремонт ступенек есть гарантийные обязательства по контракту. Весной, после мониторинга дорог и инженерных сооружений, направим требования об устранении брака, - объяснили представители горадминистрации. - Эстакадный мост требует ремонта, в последние годы на нем поддерживаем несущую способность, есть ограничения по весу и скорости для транспортных средств. Капремонт возможно будет планировать после окончания постройки мостов-дублеров через Преголю в районе двухъярусного. А на набережной плитку восстановят, когда потеплеет.