Пила пиво и покупала хомлинов: Лариса Рубальская показала, как отдыхала в Калининграде

В наш город поэтесса Лариса Рубальская приезжала с гастролями. 7 февраля в Калининградском драматическом театре она выступила с концертом «Живи спокойно, страна!».

В свободное время Рубальская успела погулять по Калининграду и поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram. Маршрут, конечно же, начался в Рыбной деревне, откуда она переместилась на остров Канта. По дороге встретила умельцев, которые с помощью магнита доставали со дна Преголи монетки.

«Местные «ловцы жемчуга», - подписала свое видео Рубальская.

На память поэтесса купила «очень милые фигурки хомлинов» - Дедушку Карла и бабушку Марту.

Показала Рубальская и свой отдых после выступления. Она заглянула в один из ресторанов, где заказала себе пива (безалкогольное или нет - неизвестно).

- Концерт прошел замечательно. Отмечаем вкусным ужином и черным пивом, - написала Рубальская.