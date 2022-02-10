В Центральной городской клинической больнице Калининграда заработал второй компьютерный томограф

. Фото: Правительство Калининградской области

Новый 128-срезовый КТ позволяет выполнять абсолютно все исследования по назначению лечащих врачей.

- Это могут быть органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза и так далее. То есть по назначению врача-клинициста такое исследование проводит уже врач-рентгенолог, - рассказал директор Центральной городской клинической больницы Станислав Ким.

Толщина срезов 0,5-0,6 миллиметра позволяет отследить малейшие изменения в любом органе, в том числе при лечении коронавирусной инфекции. По мнению Станислава Кима, у врачей есть возможность отслеживать лечение пациента с пневмонией и его состояние в динамике. В случае необходимости можно по показаниям направлять пациентов, переболевших коронавирусом от двух до шести месяцев назад, на исследования в ходе второго этапа углубленной диспансеризации.

Как сообщает пресс-служба правительства области, аппарат установлен в отделении лучевой диагностики ЦГКБ рядом с приемным покоем. Компьютерная томография может выполняться на догоспитальном этапе для принятия решения о необходимости стационарного лечения больного или направлении на амбулаторное.