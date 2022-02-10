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Общество10 февраля 2022 19:52

В бывшем здании консульства Японии в Кёнигсберге ликвидировали довоенную угольную котельную

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде закрыли довоенную угольную котельную в историческом здании детского сада № 7 на улице Закавказской. Учреждение перевели на центральное теплоснабжение. Как сообщает пресс-служба администрации города, с 9 февраля корпуса садика получают тепло от сетей ТЭЦ-1.

Детский сад расположен в двух особняках, построенных в начале XX века. В одном из них до 1945 года размещалось консульство Японии в Кёнигсберге.

Вместо угольных помещений смонтированы модульные тепловые пункты.