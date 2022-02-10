СК выясняет причины пожара под Полесском, после которого умерла 2-летняя девочка

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

По факту пожара под Полесском, в результате которого умерла 2-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электроприборов.

Напомним, 3 февраля в поселке Журавлевка Полесского района в жилом доме в одной из квартир произошел пожар, в результате которого множественные ожоги получила девочка, которой не исполнилось и двух лет.

«В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение, где, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, умер 9 февраля», - отметили в пресс-службе.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, производятся допросы свидетелей. Следствие продолжается.