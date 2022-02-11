Не стало известного калининградского ученого-ихтиолога Ефима Кукуева

Ефим Израилевич всю свою жизнь посвятил изучению рыб. Фото: Александр КАТЕРУША

Не стало Ефима Кукуева – ихтиолога, кандидата биологических наук, ученого, возглавлявшего группу систематики фауны АтлантНИРО. О смерти биолога сообщили сотрудники Музея Мирового океана.

«Человек энциклопедических знаний, автор множества научных и научно-популярных статей и книг. Научное любопытство, доброжелательность и увлеченность были главными чертами характера Ефима Израилевича», - отмечают в музее.

Уход Ефима Израилевича Кукуева – огромная потеря и большая неожиданность. Совсем недавно он общался с корреспондентом «Комсомолки» и атрибутировал очередную находку с побережья Балтийского моря.

Ефим жил в Светлогорске и души не чаял в море. По берегу был готов гулять часами, несмотря на проблемы с ногой. Он многие годы собирал палеонтологическую коллекцию – окаменелости, белемниты, кости животных и зубы доисторических акул находил тут же, в балтийском песке.

Научные интересы Ефима Израилевича включали систематику, фаунистику и зоогеографию глубоководных рыб. Он описал 16 новых видов рыб, опубликовал более 160 научных и научно-популярных работ, активно вел переписку с коллегами из стран Европы – друзья-ученые у него были везде.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Ефима Израилевича.