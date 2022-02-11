Министр: В Светлогорске намоем 70-метровый пляж

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В Светлогорске планируют обустроить широкий пляж. Работы разбиты на несколько этапов и будут выполнены до 2025 года. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

В курортном Светлогорске в месте, где в прошлом году забили буны и с их помощью увеличили пляж, сегодня пляжа снова нет – песок смыло во время недавних штормов.

- Дней 10-15 - и море успокоится, вода отойдет. Мы уже спроектировали и готовимся к прохождению экспертизы. Планируем устройство бун, которые будут не по 50 метров, а по 100 метров, намытие пляжа до 70 метров, устройство донных волноломов.

Сергей Черномаз отметил, что эта работа в воде имеет свою специфику, требуется специальная техника.

- Специфика есть. Но на территории России есть организации, которые это уже выполняли. Кто-то к нам придет, - сказал министр.

О необходимости установки волноломов ранее «Комсомолке» говорил кандидат географических наук, доцент Инженерно-технического института БФУ имени И. Канта Олег Басс.

Волноломы находятся удаленно от берега и гасят волну. Они бывают подводными и надводными, аналог подводных валов, широко распространены в Германии и Польше. В Калининграде эта система пока не развита.