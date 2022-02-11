Калининградец пришел к подруге, чтобы помириться, но в итоге зарезал ее

Житель Калининграда поругался со своей сожительницей. Бывает, что ж. Тем более 25-летний парень, подумав, решил пойти со своей 28-летней подругой на мировую. И даже, чем черт не шутит, извиниться ради восстановления прежних отношений. Поэтому утром 9 февраля пришел на улицу Черниговскую, где проживала «бывшая».

Увы, помириться не получилось. Даже наоборот – ситуация усугубилась настолько, что взбешенный гость выхватил нож и не менее 9 раз ударил им хозяйку жилища в шею и грудь. От полученных ран калининградка скончалась на месте, а убийца скрылся с места преступления. Тело женщины сутки спустя обнаружил ее сослуживец, пришедший поинтересоваться, почему коллега не вышла на работу. Оперативникам управления угрозыска не потребовалось много времени, чтобы установить и задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении.

- Следственным отделом по Московскому району города Калининграда управления СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. - В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.