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Общество11 февраля 2022 8:19

11 февраля участок трассы Калининград - Нестеров временно закроют для монтажа перехода

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

11 февраля участок трассы А-229 Калининград – Черняховск – Нестеров будет временно перекрыт. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 12.00 до 16.00 в поселке Курган будет проходить монтаж пролетного строения пешеходного перехода. Движение будет перекрыто в направлении Калининграда.

Объезд участка будет организован по региональной дороге 27К-031 Родники – Курган на участке от поселка Курган до поселка Ушаково. В период с 16.00 до 16.30 движение по дороге А-229 будет полностью перекрыто в обоих направлениях.