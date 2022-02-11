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Общество11 февраля 2022 8:34

В Калининграде оштрафовали мигранта, пытавшегося попасть в Польшу

Виктор Сергеев
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Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Калининграде оштрафовали мигранта, который пытался незаконно пересечь границу России. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления.

В ноябре прошлого года пограничный наряд при досмотре фуры, которая следовала в Польшу, обнаружил 24-летнего мужчину, который находился на оси задней колёсной пары. Как было установлено, иностранец прибыл в Калининградскую область, чтобы попасть в Европу.

Суд оштрафовал нарушителя на 40 тысяч рублей.