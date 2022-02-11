На Куршской косе восстанавливают авандюну, пострадавшую во время шторма

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» начали восстановительные работы, ликвидируют последствия штормов.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, на 1-3-м километрах косы, где произошел прорыв морских вод и подтопило дорогу, восстанавливают защитный береговой вал.

«Возвращаем вымытые стихией бревна и песок на первоначальное место», - отметили на косе.

Сотрудники парка ремонтируют деревянные настилы и лестницы, продолжается работа по воссозданию участка авандюны в корневой части косы.