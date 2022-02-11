В Калининграде увеличилось число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые данные предоставил региональный оперативный штаб. По состоянию на 11 февраля в Калининградской области развернута 2231 койка для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 23 лечебных учреждениях. Заняты 1832 койки, из них 59 - с ИВЛ. Три дня назад к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 43 человека.

Нынешнее число пациентов на койках с ИВЛ - максимальное с начала 2022 года. Для сравнения, 12 февраля прошлого года к аппаратам искусственной вентиляции легких в регионе был подключен 31 человек, а общее количество развернутых коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией было на 29% меньше.