В оперштабе рассказали, кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус диагностировали у 2030 человек. Большинство - 71% (1427) - взрослые. Среди них:

- 450 работающих;

- 178 пенсионеров;

- 164 безработных;

- 155 медицинских работников;

- 110 работников образования;

- 90 студентов старше 16 лет;

- 73 работника промпредприятий;

- 51 сотрудник торговли и общепита и др.

Среди детей большинство заразившихся - школьники (330 ребят). Также вирус обнаружили у 226 детей в возрасте до 6 лет, которые не ходят в садики, и у 45 детей, которые посещают дошкольные учреждения. Среди несовершеннолетних студентов заразились двое.

У 1928 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 16 началась пневмония.