В оперштабе рассказали, кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус диагностировали у 2030 человек. Большинство - 71% (1427) - взрослые. Среди них:
- 450 работающих;
- 178 пенсионеров;
- 164 безработных;
- 155 медицинских работников;
- 110 работников образования;
- 90 студентов старше 16 лет;
- 73 работника промпредприятий;
- 51 сотрудник торговли и общепита и др.
Среди детей большинство заразившихся - школьники (330 ребят). Также вирус обнаружили у 226 детей в возрасте до 6 лет, которые не ходят в садики, и у 45 детей, которые посещают дошкольные учреждения. Среди несовершеннолетних студентов заразились двое.
У 1928 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 16 началась пневмония.