В Калининграде продавец супермаркета несколько улиц гналась за грабителем

Инцидент произошел на улице Театральной. Один из посетителей сложил в корзинку наборы ножей, тостеры, 7 килограммов сыра и направился к выходу, минуя кассу.

Злоумышленника заметила одна из продавщиц, которая погналась за ним. Пробежав две улицы и видя, что погоня не отстает, похититель решил облегчить свою ношу и бросил корзинку на асфальт, оставив в одной руке набор тостеров, а другой рукой крепче прижав к груди сыр. Но упорная женщина продолжала преследование. Изнемогающий от усталости преступник был вынужден избавиться от тостеров и только тогда наконец сумел скрыться с похищенным сыром.

Участковые установили личность грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний калининградец. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

В полиции добавили, что задержанный также проходит по другому уголовному делу о краже с банковского счета.