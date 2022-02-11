В 24 населенных пунктах Калининградской области улучшили качество связи и быстрого интернета Tele2

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Tele2 подвела итоги развития инфраструктуры связи в Калининградской области за 2021 год. Улучшено покрытие в Калининграде, Советске, Черняховске и еще в 21 населенном пункте региона.

Количество активных интернет-пользователей в Калининградской области постоянно растет. За 2021 год прирост трафика в сетях 4G составил свыше 20%. С ростом пользователей различных цифровых сервисов Tele2 расширяет возможности сети. За отчетный период улучшено покрытие в городах Калининградской области: Черняховске, Гурьевске, Зеленоградске, Краснознаменске, Мамоново, Немане, Нестерове, Озерске, Правдинске, Светлом. В Советске, во втором по величине городе области, оператор увеличил количество базовых станций на 70%. Кроме того, обеспечили indoor-покрытие в самом крупном торгово-развлекательном центре региона – «Балтия Молл», а также в торговом центре «Балтийская галерея».

Tele2 также разместила базовые станции в районах области. Благодаря проведенным работам стабильная голосовая связь и быстрый интернет появились в поселках Малиновка, Березовка и Знаменск Гвардейского района, Апрелевка Гурьевского района, Фурманово Гусевского района, Переславское Зеленоградского района, Илюшино Нестеровского района, Саранское Полесского района. Улучшили связь в пригороде Светлогорска - в поселке Отрадное.

Особое внимание технические специалисты уделили местам, где предпочитают отдыхать калининградцы и туристы. Оператор увеличил емкость сети 4G на базовых станциях вдоль побережья Балтийского моря. Связь улучшили на трассах, ведущих из областного центра в сторону моря.

Всего за 2021 год оператор провел работы в 24 населенных пунктах Калининградской области. Информацию о новых местах, где улучшили качество связи Tele2, все желающие могут узнать на сайте оператора.

Сергей Винниченко, технический директор калининградского филиала Tele2:

«Tele2 продолжает активную стройку в Калининградской области. В целом за последние 5 лет оператор инвестировал в регион свыше 1,3 млрд рублей, увеличил количество базовых станций за этот период на 80%. В прошлом году наши специалисты работали над повышением качества сети в областном центре, в крупных городах и поселках, а также над покрытием на побережье Балтийского моря. Мы строим, чтобы калининградцы и туристы могли работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями и делиться контентом на комфортных скоростях».