Калининградский тяжелоатлет стал серебряным призером Кубка России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Орловской области прошел Кубок России по тяжелой атлетике. В 20 весовых категориях соперничали почти 200 представителей 34 регионов РФ.

Одним из лучшим среди восьми мужчин весом до 55 килограммов стал мастер спорта России из Калининградской области Владислав Аширов, котоый уступил лидеру всего три килограмма по сумме двух упражнений.

Рванув штангу весом 95 килограммов, калининградский тяжелоатлет толкнул спортивный снаряд весом 118 килограммов и опередил в тройке призеров представителя Новосибирской области на четыре килограмма. Победителем стал штангист из Дагестана.