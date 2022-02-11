Власти упростили условия доставки импортного цемента в Калининград

Для Калининградской области упрощены условия доставки импортного материала. Об этом заявил вице-губернатор Александр Рольбинов. Это стало возможным после внесения изменений в правила сертификации.

«Это даст возможность для ввоза цемента из-за рубежа, который осуществлялся до 2016 года, – сказал Александр Рольбинов. – Мы на регулярной основе встречаемся с региональными компаниями и совместно прорабатываем решение вопроса».

По его словам, региональные власти предпринял все необходимые меры, чтобы стабилизировать работу строительной отрасли.

«Действительно, произошел рост стоимости материалов. При этом конъюнктура рынка показывает, что растущие цены на жилье в регионе несоизмеримо выше, чем увеличение стоимости цемента», - добавил Рольбинов.