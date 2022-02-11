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Общество11 февраля 2022 12:42

В Советске вор оставил квартиру без батарей и котелка

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Советске полицейские раскрыли кражу из пустующей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из квартиры, принадлежащей ее умершим родственникам, пропали несколько чугунных батарей, газовая плита и отопительный котелок. Ущерб заявительница оценила в 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 46-летний мужчина, который ранее снимал эту квартиру.

Полицейские выяснили, что злоумышленник сорвал навесной замок, проник в помещение, вынес оттуда добычу, погрузил краденое на тачку и отвез в пункт приема металлолома в 10 метрах от дома. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».