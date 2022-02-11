В Калининграде собирают деньги для 7-летнего мальчика с пороком сердца и поражением центральной нервной системы

Никита Жилин. Фото: предоставлено центром «Верю в чудо».

Никите Жилину 7 лет. Он родился с органическим поражением центральной нервной системы и пороком сердца. Сейчас не ходит, не стоит, не сидит, не умеет разговаривать.

- К списку тяжелых диагнозов в прошлом году добавились проблемы с пищеварением - еда вызывала у мальчика раздражение кишечника, возник серьезный дефицит веса, - рассказывают в благотворительном центре «Верю в чудо». - Тогда многие калининградцы помогли малышу слетать на важное для него обследование в Москву, в Сеченовский университет.

Назначенное лечение помогло остановить потерю веса. Более того, Никитка смог набрать 1,5 кг за последние 6 месяцев. Сейчас Никите нужно слетать на повторное обследование в Сеченовский университет: там врачи смогут оценить состояние ребенка и при необходимости скорректировать схему лечения. Кроме того, мальчику необходимы лекарства для поддержания работы сердца. У ребенка врожденный порок сердца и кардиомиопатия.

Волонтеры сообщают, что в семье Никиты работает только папа. А мама все свое время посвящает заботе о детях, у мальчика есть ещё 2 братика. И им очень нужна финансовая поддержка. «Верю в чудо» открыл сбор для покупки авиабилетов в Москву и обратно для Никиты и его мамы, а также на закупку лекарственных препаратов для поддержания работы сердца на год.

Сумма сбора: 48 900 рублей.

О том, как перечислить средства, можно узнать на сайте благотворительного центра «Верю в чудо» www.deti39.com.