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Общество11 февраля 2022 16:01

На выходных синоптики прогнозируют в Калининграде заморозки и усиление ветра

Днем будет тепло
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Калининградцев ожидают довольно теплые и сухие выходные. По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу температура составит +4 градуса, в воскресенье воздух прогреется до +5. Вероятность осадков - нулевая. Погода будет облачная с прояснениями.

Несмотря на дневной плюс, по ночам столбик термометра будет уходить ниже нуля. И в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье прогнозируются заморозки до -1 градуса.

В последний день недели усилится ветер. Сейчас вокруг нашей области кружат сразу несколько циклонов. Порывы в воскресенье достигнут скорости 13-15 метров в секунду.

Атмосферное давление буквально обвалится. Если вечером в субботу его значение составит 769 миллиметров ртутного столба, то сутки спустя будет уже 758.