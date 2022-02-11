В Калининграде юный интернет-покупатель внезапно превратился в грабителя

В Калининграде на улице Елизаветинской произошла неудачная интернет-покупка, о которой сообщила в полицию местная жительница. Как пишет пресс-служба УМВД по Калининградской области, женщина собиралась продать свой золотой браслет и разместила соответствующее объявление на специализированном интернет-сайте. С объявившимся покупателем она договорилась о встрече у себя дома.

- Явившийся молодой парень попросил показать ювелирное изделие, затем неожиданно выхватил украшение из рук владелицы и убежал, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Скрывшегося преступника в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России Ленинградскому району. Правда, похищенный браслет весом 32 грамма грабитель успел сбыть неустановленному пока лицу.

В отношении 21-летнего калининградца, ранее уже судимого за кражу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Грабеж». Молодой человек подозревается в совершении еще нескольких аналогичных преступлений.