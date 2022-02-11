Мэрия Калининграда предложила горожанам жаловаться на дорожные ямы

Дорожные ямы выводят из себя калининградцев не только весной, а круглый год Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде, как это обычно бывает ближе к весне, вместе со снегом сошел асфальт. Правда, на этот раз мэрия города решила опередить граждан, публикующих фотографии дорожных ям и провалов, и предложила круглосуточно жаловаться по горячей линии (+7-962-269-60-02).

- Это телефон, пожалуй, самой «горячей» горячей линии, по которой от горожан принимаются сообщения о проблемных участках на дорогах, - сообщили в городской администрации. - Она создана для оперативного информирования о выявленных повреждениях асфальта.

На каждый адрес, как утверждают в пресс-службе, будет выезжать группа мониторинга, которая определит характер, объем и сроки необходимых работ.

- Аварийные разрушения в этом году начали устранять раньше, чем в прошлые сезоны, - добавили в мэрии. - Мобильная ремонтная бригада до наступления тепла и возобновления работы асфальтовых заводов оперативно латает выбоины, одновременно специалисты составляют план последующего ремонта этих и других улиц.