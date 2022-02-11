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Общество11 февраля 2022 17:38

Пенсионер из Светлого склеил макет Московского Кремля для городского музея

Анатолий Щепотьев работал над ним около восьми лет
Иван МАРКОВ
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Макет Кремля из картона и цветной бумаги

Макет Кремля из картона и цветной бумаги

Фото: Правительство Калининградской области

В музее города Светлого теперь есть собственный Кремль. Склеил его из картона и цветной бумаги местный пенсионер Анатолий Щепотьев. Как пишет пресс-служба правительства Калининградской области, над своим проектом мужчина работал в течение восьми лет.

- Мастер прикладного творчества сорок лет назад впервые побывал в столице, - рассказывают в пресс-службе. - Там вдохновился красотой и величием главной достопримечательности. За это время он с нуля освоил новый вид творчества и создал целую коллекцию других объектов.

Сообщается также, что картонные макеты сделали Анатолия Щепотьева известным в городе человеком.