Пенсионер из Светлого склеил макет Московского Кремля для городского музея

Макет Кремля из картона и цветной бумаги Фото: Правительство Калининградской области

В музее города Светлого теперь есть собственный Кремль. Склеил его из картона и цветной бумаги местный пенсионер Анатолий Щепотьев. Как пишет пресс-служба правительства Калининградской области, над своим проектом мужчина работал в течение восьми лет.

- Мастер прикладного творчества сорок лет назад впервые побывал в столице, - рассказывают в пресс-службе. - Там вдохновился красотой и величием главной достопримечательности. За это время он с нуля освоил новый вид творчества и создал целую коллекцию других объектов.

Сообщается также, что картонные макеты сделали Анатолия Щепотьева известным в городе человеком.