В Польше с марта собираются отменить масочный режим

В ближайшие несколько недель в Польше будет отменен масочный режим. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на «Газету Выборча».

О таком решении объявил министр здравоохранения соседней республики Адам Недзельски. По его словам, решение отказаться от действующих ограничений и обязательств носить маски будет принято сразу после окончания пятой волны коронавируса, так как уже сегодня наблюдается спад количества заражений.

- Во-первых, мы примем решение о сокращении больничной инфраструктуры, которая используется для борьбы с COVID-19, - пояснил Недзельски. - Затем шаг за шагом мы будем отменять ограничения. Если тенденция уменьшения заражений сохранится, то реальный срок – это март.

Министр добавил, что в закрытых помещениях также никто не будет заставлять носить маски, но останется рекомендация.

- Маски останутся с нами, но не в качестве обязательства, а в качестве рекомендации. Думаю, это будет важной профилактикой, особенно в таких местах, как общественный транспорт, - добавил он.