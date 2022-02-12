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Происшествия12 февраля 2022 6:56

В Калининграде сгорел заброшенный дом на улице Щепкина

Пожар произошел поздним вечером 11 февраля
Иван МАРКОВ
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В пятницу, 11 февраля, в Калининграде на улице Щепкина произошел пожар заброшенном доме. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:11.

- Горели кровля и мансарда на площади 80 квадратных метров, - пишет пресс-служба. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4, ПСЧ-3 и СПСЧ в составе 14 человек и 3 единицы техники.