В Советске сгорел трехэтажный дом немецкой постройки

В пятницу, 11 февраля, в Советске на улице Невского, расположенной на берегу реки Неман, сгорел трехэтажный дом довоенной постройки. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:11.

Здание, как уверяют в пресс-службе ведомства, было неэксплуатируемым, покрытым шиферной крышей.

- Горели кровля и третий этаж на площади 120 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16 и ПСЧ-28 в составе 13 человек и 5 единиц техники.