В Светлогорске появится второй автобусный маршрут

В пятницу, 11 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко рассказал, что власти задумались о создании второго автобусного маршрута в приморском городе (пока там ходит всего один автобус с периодичностью 2 раза в час).

- Городу стало не хватать одного маршрута, - сообщил Бондаренко. – Мы будем разрабатывать второй. В том числе, растет число жителей, у нас в округе уже более 20 тысяч человек, хотя, еще не так давно было 14-15. Даже в зимний период появился вопрос переполнения автобусов. Мы признаем, это проблема. С перевозчиком мы уже общались, чтобы в часы пик число автобусов увеличить. Перевозчик обещал, что это будет сделано.

К слову, Бондаренко так и не сказал, по каким улицам власти планируют запустить второй маршрут.