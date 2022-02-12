Собственника кирхи в Заповедном оштрафовали на 200 тысяч рублей

Житель Заповедного напротив разрушающейся кирхи Фото: Иван МАРКОВ

Собственник кирхи в Заповедном Славского района, наконец, будет наказан. Об этом рассказал руководитель службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

- Пришла информация о первом в этом году административном наказании в отношении нерадивых собственников памятников истории и культуры нашей области, - написал Маслов в своем аккаунте Вконтакте. - 12 января судьей Славского районного суда Калининградской области на основании протокола, составленного нашей службой в конце прошлого года, вынесено решение признать виновным юридическое лицо из Мурманской области в нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия.

Маслов напомнил, что собственник кирхи, построенной в 1896 году (сегодняшний ее адрес улица Советская, дом 40, литер Б), «просто забыл о своей гражданской обязанности сохранять достояние народов Российской Федерации».

- Храм, кстати, единственный в регионе с чудом сохранившимся в советское время родным крестом, заброшен, не охраняется, - продолжил чиновник. - За все годы мониторинга его состояния не предпринималось никаких попыток ремонта памятника. Напротив, уничтожили примыкавшие к кирхе добротные приходские постройки. Просто разобрали на кирпич. В ходе нашей проверки были зафиксированы повреждения и изменение облика объекта, попытки нелегального поиска археологических предметов, неблагоустроенное состояние территории. Собственник и раньше штрафовался, но выводов не сделал.

На этот раз штраф, назначенный судом, более существенный. Он составляет 200 тысяч рублей. По мнению Маслова, это «справедливо и соразмерно».

Напомним, что "Комсомолка" не раз писала об ужасающем состоянии памятника.