Мэр Светлогорска попросил жителей быть скромнее и не покупать жилье в центре курорта

Владимир Бондаренко Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 11 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом один из местных жителей, скрывающийся под ником Кот Бэрримор спросил у главы администрации Светлогорска Владимира Бондаренко, «когда начнется контроль за обнаглевшими и ненасытными продавцами нового жилья». Кот уточнил, что квадратный метр жилья стоит почти 200 тысяч рублей, и что средняя зарплата жителей курортного города 15 тысяч.

- Что сказать Коту Бэрримору? – задумался Бондаренко. – Средняя зарплата в Светлогорске далеко не 15 тысяч рублей. Она тут даже по статистическим данным (вы знаете, что в статистику попадает только белая зарплата) более 40 тысяч.

Бондаренко добавил, что «цена почти в 200 тысяч за метр» в центральной части курорта экономически обоснована.

- Наверное, надо быть чуть скромнее и покупать в городке, - добавил чиновник. – У нас, знаете, рыночная экономика с определенных пор в стране, и контроль за ценообразованием осуществляется, в первую очередь, свободным рынком, спросом и предложением. Да, цены выросли, и вы прекрасно знаете причины этого. Это и удорожание строительных материалов, и увеличение спроса за счет дешевой ипотеки, и большое количество переселенцев, переезжающих в Калининградскую область, потому что жизнь здесь чуть лучше.