«Приветствуем русский Север»: мэр Светлогорска посоветовал переселенцам не быть критичными к городу

Владимир Бондаренко Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу, 11 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом одна из местных жительниц по имени Ирина поинтересовалась у главы администрации Светлогорска Владимира Бондаренко, когда власти собираются убрать с пляжа принесенное штормом дерево.

- Ждем, когда оно уплывет с другим штормом? – возмутилась горожанка.

- Наверное, это был бы не самый худший вариант, - пошутил Бондаренко и добавил, что на пляж за последние недели море выбросило уже несколько сотен деревьев, и они «куда-то исчезали».

- Ирина, наверное, недавно живет в Светлогорске, - стал развивать свою мысль чиновник. - У нас, кстати, половина вопросов, на которые я сегодня отвечаю, даже две трети, это вопросы от людей, которые живут в Светлогорске не более пяти лет. География — вся Россия: Челябинск, Дальний Восток, Мурманск, Архангельск... Поэтому приветствуем русский Север, спасибо, что выбрали Светлогорск для проживания. Мне кажется, если вы его выбрали, он вам понравился. Поэтому давайте не будем столь критичными.

Кроме того, глава администрации в течение эфира несколько раз реагировал на замечания по поводу бурелома в городских лесах. По мнению Бондаренко, разгребать завалы не стоит, так как это «часть экосреды».