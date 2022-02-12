Скульптор, изготовивший неудачную копию «Несущей воду», воспроизведет светлогорских сфинксов

Один из светлогорских сфинксов Фото: "КП" Архив

В пятницу, 11 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом один из местных жителей поинтересовался у главы администрации Светлогорска Владимира Бондаренко, что власти намерены делать с копией скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду», сначала установленной в Лиственничном парке, а потом увезенной оттуда.

- С «Несущей воду» все в порядке, - ответил Бондаренко. – Мы не приняли то, что не приняло и общество, а именно крайне неудачную копию, которую изготовил скульптор из города Москва. Пока не будем называть его фамилию, потому что он ведет работу над ошибками. В помощь ему администрация изготовила с привлечением специалистов из БФУ 3D-модель, которую сняли с оригинала. То же самое мы сделали со сфинксами, потому что замену сфинксов в этом же Лиственничном парке выиграл этот же скульптор.

Напомним, что скандал с «поправившейся» скульптурой случился в августе прошлого года. Под давлением общественности власти были вынуждены ее демонтировать.