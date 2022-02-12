На Северном обходе произошло тройное ДТП, есть пострадавший

ДТП на Северном обходе Фото: УГИБДД Калининградской области

В Гурьевском районе Калининградской области в пятницу, 11 февраля, произошло тройное ДТП на 15-м километре Северного обхода. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась в 15:45.

- Со стороны улицы Индустриальной поселка Невское двигался автомобиль «Киа» под управлением 46-летней женщины-водителя, не выполнившей требование дорожного знака «Уступите дорогу» и допустила столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением 32-летней женщины, двигавшейся со стороны города Гурьевска, - уточняет пресс-служба ведомства.

Далее автомобиль «Киа» отбросило на остановившийся на перекрестке грузовик «Ивеко» под управлением 36-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получила телесные повреждения, - добавили в пресс-службе.