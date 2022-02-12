В Янтарном во время установки забора нашли орден Красной звезды

Слева житель Янтарного Алексей Ермилов с найденной наградой. Справа - Павел Савченко, награжденный этим орденом Фото: Руслан Хисамов

В поселке Янтарный Калининградской области в ходе земляных работ по установке столбов для огораживания участка рядом с домом №6 по улице Лермонтова местный житель Алексей Ермилов случайно выкопал из земли советский орден Красной звезды.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в поисковом отряде «Совесть», в который Алексей передал награду, вскоре была установлена личность героя. Им оказался техник-лейтенант, командир взвода подвижных средств связи 907-го отдельного батальона связи Павел Трофимович Савченко, уроженец села Луганское Сталинской области Украинской ССР (сегодня это Донецкая область).

- Личность мы смогли установить по номеру награды (1928575), - рассказал руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов. – Награжден им техник-лейтенант был в 1945 году. Сейчас мы пытаемся выяснить, как орден мог оказаться в Янтарном. Кроме того, мы надеемся разыскать родственников Павла Савченко для передачи награды в семью героя.